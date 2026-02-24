Lavoro, nel 2026 le aziende cambiano pelle: dal permesso rosa per il ciclo mestruale al volontariato pagato

Quanto vale sentirsi bene al lavoro? Sempre di più, stando ai numeri. Secondo il report "State of the Workplace" di Shrm, oltre un terzo dei lavoratori considera l'esperienza vissuta in azienda la priorità assoluta su cui i responsabili delle risorse umane dovrebbero investire nel 2026 — più ancora degli aumenti di stipendio.



E le aziende più innovative stanno già rispondendo con iniziative concrete: una giornata retribuita per le donne durante il ciclo mestruale, ore lavorative dedicate al volontariato, coach personali per i dipendenti. Gli esperti di Great Place to Work Italia hanno mappato i 10 trend che stanno ridisegnando il mondo del lavoro. Ecco quali sono.