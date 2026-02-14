Assegno di inclusione, in due anni assistite 2,2 milioni di persone: 685 euro l'importo medio | Clicca le mappe interattive

In due anni l'Assegno di Inclusione ha raggiunto 936mila nuclei familiari, coinvolgendo complessivamente 2,2 milioni di persone. I dati Inps aggiornati a dicembre 2025, pubblicati il 3 febbraio e analizzati da Withub con Isnec, restituiscono dimensioni rilevanti e delineano con sempre maggiore chiarezza l'architettura del nuovo sistema di contrasto alla povertà che ha sostituito il Reddito e la Pensione di Cittadinanza.



L'Assegno di Inclusione è la misura introdotta dal governo Meloni per sostituire il Reddito di Cittadinanza. A differenza del precedente sussidio universale, l'Adi si concentra sui nuclei familiari con presenza di minori, persone con disabilità, over 60 o situazioni di svantaggio grave. L'obiettivo è garantire un sostegno economico alle fasce più fragili della popolazione, accompagnandolo con percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Entrato in vigore a gennaio 2024, l'Assegno di Inclusione segna un cambio di paradigma nelle politiche sociali. Come ha sottolineato Maria Vittoria Tonelli, consigliera di amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, non si tratta più soltanto di un trasferimento monetario, ma di una misura che affianca al sostegno economico una logica di responsabilizzazione e inclusione sociale.



Nel dicembre 2025 i nuclei beneficiari sono stati quasi 647mila, con un assegno medio pari a 697 euro. Se si guarda all'intero 2025, si contano 822 nuclei toccati dall'aiuto statale, per un totale di 1,9 milioni di individui, con un importo medio di 755 eruo. All'interno di questa platea emergono con particolare evidenza le situazioni di maggiore fragilità: famiglie con minori, persone con disabilità, over 60 e nuclei con elevati carichi di cura. Elementi che confermano la vocazione sociale dell'Assegno di Inclusione, orientato alla tutela dei soggetti più vulnerabili.



Dalla sua introduzione a dicembre 2025, l'importo medio mensile dell'Assegno di Inclusione si è attestato intorno ai 685 euro, con nuclei familiari composti mediamente da 2,4 componenti. La platea è caratterizzata da una forte presenza di famiglie con minori, persone con disabilità, ultrasessantenni e nuclei con elevati carichi di cura. Questa composizione conferma che la misura è riuscita a intercettare le fasce più vulnerabili della popolazione, quelle per cui il sostegno economico si accompagna spesso a bisogni di assistenza e inclusione sociale.