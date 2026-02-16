Intelligenza artificiale in azienda: solo due imprese europee su dieci la usano

E il Belpaese? L'Italia si colloca in una posizione mediana, in linea con i trend di crescita continentali, ma con ampi margini di miglioramento. Il 2025 ha segnato una svolta importante: l'utilizzo dell'IA nelle nostre imprese è praticamente raddoppiato, passando dall'8,2% registrato nel 2024 a oltre il 16%. Tuttavia, questo dato nasconde una forte disparità interna. Se le grandi aziende stanno correndo, con oltre la metà che ha già adottato strumenti di intelligenza artificiale, le piccole e medie imprese (Pmi) mostrano progressi più timidi, restando sotto la media europea. Inoltre, il divario culturale si riflette anche sui cittadini: solo il 19,9% degli italiani tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato IA generativa nel 2025, ben al di sotto della media UE del 32,7%.