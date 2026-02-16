I requisiti richiesti e le modalità di selezione specifiche sono illustrati nella sezione "Lavora con noi" del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e in un tutorial consultabile sul canale YouTube ufficiale del Sistema. Per diventare 007 è richiesta affidabilità, sicurezza e comprovate doti di riservatezza, da assicurare anche dopo la cessazione dal servizio. "Questo significa condividere un complesso di valori, quali lealtà, rispetto della gerarchia, senso del dovere e della legalità, onestà intellettuale e materiale, integrità morale e spirito di sacrificio", spiega l'intelligence. È inoltre necessario il possesso di alcuni requisiti generali quali, ad esempio, la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e un'età non inferiore ai 18 anni. Non possono essere impiegati nell'intelligence coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; siano stati dispensati, destituiti o dichiarati decaduti da pubblici uffici; abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi oppure siano stati sottoposti a misure di prevenzione.