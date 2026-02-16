L'intelligence italiana cerca nuovi 007: ecco i profili richiesti e come fare domanda
Parte la "caccia" ai talenti in settori-chiave come cybersicurezza, tecnologie avanzate, terrorismo nazionale e internazionale, Osint ed ecofin. Le candidature possono essere presentate fino alle ore 24 del 20 marzo
© Istockphoto
Parte la nuova campagna di reclutamento dell'intelligence italiana, che cerca professionalità con competenze nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, Osint (open source intelligence) ed ecofin. Le candidature possono essere presentate fino alle ore 24 del 20 marzo 2026 entrando nella sezione "Lavora con noi" del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e cliccando su "Presenta la tua candidatura". Serve lo Spid o la Cie (Carta d'identità elettronica).
Le competenze richieste
Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica - ossia l'insieme degli organi e delle autorità che ha il compito di assicurare le attività informative per proteggere l'Italia da pericoli e minacce interne ed esterne - fa sapere di essere "impegnato a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale". Quindi, "per rispondere a un contesto internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione", l'intelligence ha deciso di avviare "una ricerca mirata di professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze" in determinati settori. Ecco quali.
High Performance Computing (Hpc)
Per questo settore, l'intelligence italiano cerca laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, con competenze nella progettazione, implementazione e ottimizzazione di sistemi computazionali ad alte prestazioni, architetture Hpc, gestione di cluster per simulazioni scientifiche e progetti sull'Intelligenza artificiale, sviluppo e tuning di codice parallelo, containerizzazione e ambienti software scientifici, tecniche di calcolo avanzato, integrazione di soluzioni AI nei workflow di ricerca, profiling e analisi della performance.
Crittografia
Si cercano laureati in ambito informatico, ingegneristico, matematico, fisico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di tecnologie quantistiche, quantum computing, architetture di processori e programmazione di algoritmi quantistici, comunicazione cifrate e crittografia quantistica, analisi e valutazione critica della letteratura di settore e realizzazione di applicativi finalizzati alla crittoanalisi.
Cyber
L'intelligence cerca, in campo cyber, diplomati presso istituti tecnico scientifici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni, nonché laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico o ingegneristico, con conoscenze e/o competenze in materia di tattiche, tecniche e procedure della minaccia cibernetica, anonimizzazione, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis, vulnerability assessment e penetration testing su reti e sistemi operativi e su applicazioni e siti web, red teaming, blue teaming, digital forensics, analisi di log, ricerca analisi dispositivi Iot/Ict.
Ecofin
Per il settore economico e finanziario, l'intelligence cerca laureati in ambito economico, con conoscenze e/o competenze in materia di tutela dell'economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale e al know how tecnologico, nonché minacce derivanti dal riciclaggio o reimpiego di capitali illeciti, green economy e transizione energetica, approvvigionamento energetico ed energie rinnovabili, funzioni corporate, M&A (funzioni e acquisizioni) e R&S (ricerca e sviluppo).
Terrorismo interno e internazionale
In un contesto di crescenti minacce, agli 007 servono laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani, contrasto al fenomeno eversivo di matrice brigatista o anarchica, estremismo e fenomeni di antagonismo.
Osint (Open Source Intelligence)
Per questo campo, si cercano diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali ovvero in campo informatico, con capacità avanzate di ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione da fonti aperte (Osint-Socmint-Deep-Darkweb), anche mediante l’utilizzo di tool Osint e di strumenti informatici per la elaborazione di dati, automazione di processi di scraping, gestione di Api e piattaforme di social media monitoring, analisi di contenuti testuali, multimediali e geolocalizzabili, valutazione dell'affidabilità delle fonti, costruzione di profili di minaccia per la produzione di report di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza nazionale.
Come candidarsi ed entro quando
Come spiega il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, è possibile presentare la propria candidatura fino alle ore 24 del 20 marzo 2026. Per mandare le candidature, bisogna accedere alla sezione "Lavora con noi" del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e cliccando su "Presenta la tua candidatura".
Per consentire una corretta valutazione delle candidature, è necessario inserire nella piattaforma - accessibile tramite Spid e Cie - tutte le informazioni richieste su titoli di studio ed esperienze professionali. Il mero rinvio a quanto dichiarato in un eventuale curriculum allegato non consentirà di prendere in esame la candidatura.
I requisiti base
I requisiti richiesti e le modalità di selezione specifiche sono illustrati nella sezione "Lavora con noi" del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e in un tutorial consultabile sul canale YouTube ufficiale del Sistema. Per diventare 007 è richiesta affidabilità, sicurezza e comprovate doti di riservatezza, da assicurare anche dopo la cessazione dal servizio. "Questo significa condividere un complesso di valori, quali lealtà, rispetto della gerarchia, senso del dovere e della legalità, onestà intellettuale e materiale, integrità morale e spirito di sacrificio", spiega l'intelligence. È inoltre necessario il possesso di alcuni requisiti generali quali, ad esempio, la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e un'età non inferiore ai 18 anni. Non possono essere impiegati nell'intelligence coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; siano stati dispensati, destituiti o dichiarati decaduti da pubblici uffici; abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi oppure siano stati sottoposti a misure di prevenzione.