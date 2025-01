Intelligence, Vittorio Rizzi nuovo capo del Dis

"Le dimissioni di Elisabetta Belloni da direttore del Dis? Anche qui ho letto molte ricostruzioni che non corrispondono a verità tanti che la stessa ambasciatrice ha fatto una intervista per chiarire la posizione. Lei ha deciso di anticipare di qualche mese la fine naturale del suo mandato per evitare di finire nel tritacarne che di solito accompagna nomine così importanti. Ho una stima e un rispetto enormi per Belloni, che approfitto per ringraziare ancora una volta del lavoro straordinario ha fatto per la presidenza del G7". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa alla Camera.