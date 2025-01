Cecilia Sala, Paolo Liguori: "Dobbiamo rispettare la volontà di un'alleanza"

E sulla vicenda di Mohammad Abedini Najafabadi, fermato il 19 dicembre su richiesta degli Stati Uniti e attualmente nel carcere di Opera, aggiunge il direttore editoriale di Tgcom24: "Storia importante perché riguarda l'alleanza. Noi dobbiamo rispettare la volontà di un'alleanza che altre volte ha funzionato in senso opposto, Chico Forti o Baraldini ne sono un esempio, però Abedini qui in Italia non ha commesso reato. Finché non arrivano le carte che spiegano il tribunale non può dare un parere" conclude Paolo Liguori.