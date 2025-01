In merito alla possibile liberazione di Abedini, Nordio ha precisato: "Questa è una cosa di cui in questo momento non sto proprio riflettendo. La mia mente è tutta occupata al fatto che vada avanti la riforma costituzionale per la quale mi batto da 30 anni. Noi abbiamo un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, che viene valutato secondo i parametri giuridici. Ma attualmente la mia principale preoccupazione è la separazione delle carriere. La mia mente è tutta occupata al fatto che vada avanti la riforma costituzionale per la quale mi batto da 30 anni".