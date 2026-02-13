Immobili commerciali, l'Italia accelera: investimenti record e nuovi target per il 2026

Il mercato immobiliare italiano è entrato in una fase in cui sono protagoniste le operazioni di acquisto di immobili da ristrutturare e rilanciare, puntando alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il recupero di aree dismesse e la riconversione di edifici in disuso rappresentano opportunità strategiche per rispondere alle esigenze sempre più selettive di chi cerca spazi per uffici, negozi o abitazioni. Grazie ai minori costi dei finanziamenti bancari e alla crescita costante degli affitti, le prospettive per il settore immobiliare commerciale si mantengono solide e favorevoli.