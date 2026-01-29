Sanità, più di 13 milioni di italiani rinunciano a curarsi e quasi 2 milioni chiedono prestiti per pagare il medico

Per far fronte ai costi della sanità privata, circa 1,7 milioni di italiani hanno chiesto un prestito nel 2025. Secondo l'osservatorio congiunto Facile.it-Prestiti.it, che ha analizzato oltre 500mila richieste di finanziamenti personali raccolte nel 2015 e nel 2025, nell'ultimo anno sono stati erogati circa 1,4 miliardi di euro da società finanziarie per spese mediche. L'importo complessivo è però superiore, se si considerano anche i prestiti finalizzati richiesti direttamente presso le strutture sanitarie o quelli ottenuti da amici e parenti.



Negli ultimi dieci anni il fenomeno è esploso: nel 2015 i prestiti per spese sanitarie rappresentavano il 3,8% del totale, nel 2025 sono arrivati al 4,5%, con un aumento del 17%. L'importo medio richiesto si è invece contratto del 24,5%, passando da quasi 8mila euro a circa 5.800 euro. Questo cambiamento suggerisce che oggi si ricorre al finanziamento non solo per spese eccezionali, ma anche per cure più comuni e frequenti come odontoiatria, esami diagnostici e visite specialistiche.