Lavoro, quanto costa l'attesa? Un quarto delle aziende perde i candidati migliori per la selezione troppo lenta

La lentezza nei processi di selezione sta diventando un costo nascosto per le imprese: secondo uno studio di Indeed, in collaborazione con YouGov, un quarto delle aziende italiane, il 26%, perde i candidati più qualificati a causa di tempi di risposta troppo lunghi, a vantaggio della concorrenza. Un fenomeno che comporta non solo la perdita di talenti, ma anche un aumento del carico di lavoro e un calo del morale per i dipendenti. È quanto emerge dal nuovo report "Smarter Hiring", basato su un'indagine su oltre 9.300 datori di lavoro e persone in cerca di un impiego in 12 Paesi, tra cui l’Italia.