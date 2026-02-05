In teoria, a guidare la decisione dovrebbero essere leF passioni, gli interessi e le attitudini degli studenti. Ed, effettivamente, è questa “l’illusione” di circa 4 giovani su 10. In pratica, però, a tenere il timone dell'orientamento è spesso qualcos'altro: il titolo di studio di mamma e papà. Ancora nel 2026, infatti, è quest’ultimo il vero filtro invisibile che spesso decide chi andrà al liceo e chi no, alimentando stereotipi duri a morire e condizionando non solo i prossimi cinque anni, ma l'intero percorso di vita degli studenti.