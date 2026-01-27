Iscrizioni scuola, le 10 funzioni (poco note) di Unica: dalla comparazione tra istituti all’orientamento nel metaverso

Sempre all’interno di Unica stanno iniziando a farsi spazio strumenti che possono essere utilizzati in famiglia per affrontare alcuni temi cruciali, come l’educazione al digitale e l’intelligenza artificiale. Ne è un esempio la sezione “Sicurnauti”, dove con video e infografiche si vogliono sensibilizzare ragazzi e genitori sui rischi della Rete e sulla protezione dell'identità digitale.