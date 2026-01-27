Iscrizioni scuola, le 10 funzioni (poco note) di Unica: dalla comparazione tra istituti all’orientamento nel metaverso
Le iscrizioni online al prossimo anno scolastico entrano nel vivo. Non tutti però conoscono i tanti servizi offerti dalla piattaforma ministeriale Unica: ecco i più utili da considerare
© skuola.net
Dopo la “grande abbuffata” di open day, per le famiglie è giunto il tempo di scegliere in maniera definitiva sia l’istituto che eventualmente l’indirizzo in cui iscrivere i propri figli per il prossimo anno scolastico: la scadenza, sempre più vicina, è quella del 14 febbraio alle 20.00.
Forse non tutti i genitori o gli studenti indecisi sanno, però, che sulla stessa piattaforma ministeriale Unica in cui si effettua la procedura di iscrizione, ci sono anche numerosi servizi per l’orientamento e la scelta della scuola.
Per questo, il portale Skuola.net ha realizzato una guida in 10 punti per scoprire quali sono le funzionalità più importanti da conoscere. Dall’offerta formativa all’età media dei docenti, dal successo nel mondo lavorativo o universitario dei diplomati dei vari indirizzi fino alla conoscenza della numerosità delle classi, passando per il comparatore delle caratteristiche principali di ogni istituto.
1. La "carta d’identità" degli istituti
Tutte le scuole afferenti al sistema di istruzione pubblico sono tenute a fornire una serie di informazioni, che vanno a confluire in una scheda dettagliata – consultabile mediante il motore di ricerca del servizio “Scuola in Chiaro” - che mostra non solo l'offerta formativa ma anche dati pratici fondamentali, come il numero di classi presenti e il numero di studenti che le frequentano.
Ciò offre subito una panoramica sul livello di "numerosità" delle classi e sulle dimensioni della scuola. Ma anche sul rendimento degli alunni, misurato in tassi di ammissione alle classi successive, occupazione o avanzamento negli studi dopo aver conseguito il diploma.
2. Continuità didattica: docenti di ruolo o supplenti?
Un dato estremamente rilevante, ma spesso ignorato, riguarda la composizione del corpo docente. Per ogni scuola, attraverso Scuola in Chiaro, è possibile verificare il numero di insegnanti a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato.
Si tratta di un indicatore prezioso per le famiglie che può fornire una panoramica sulla continuità didattica offerta allo studente.
3. Oltre la vetrina: il PTOF e il RAV svelano pregi e difetti di ogni scuola
“Scuola in Chiaro”, in senso generale, mantiene quanto promesso dal nome: chiama tutte le scuole a mettere in evidenza i propri punti di forza - come il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) - ma anche le proprie eventuali debolezze o punti di miglioramento, attraverso il RAV (Rapporto di Autovalutazione).
4. Il comparatore: fino a 6 scuole a confronto in un solo click
Restando sempre su “Scuola in Chiaro”, c’è da segnalare anche un utilissimo comparatore: uno strumento al quale siamo abituati quando dobbiamo scegliere l’assicurazione più conveniente ma che per il mondo scolastico è una primizia assoluta.
È possibile, infatti, mettere a confronto diretto fino a sei scuole contemporaneamente, analizzando parametri specifici come l'offerta formativa, i servizi aggiuntivi e il raggio territoriale. Questo sistema intuitivo permette di visualizzare le differenze a colpo d'occhio, facilitando una decisione basata su dati oggettivi piuttosto che sul "sentito dire".
5. Il famigerato codice meccanografico ora è più accessibile
Uno degli ostacoli più frequenti riscontrati in passato dai genitori durante la compilazione della domanda d'iscrizione è il reperimento del codice meccanografico della scuola, fondamentale per inoltrare la richiesta di iscrizione: oggi il servizio “Iscrizioni Online” si avvale della funzionalità “Trova Scuole”, comunicante con il motore di ricerca “Scuola in Chiaro”, che consente di recuperare tale codice contestualmente all’iscrizione, evitando quindi di doverlo identificare necessariamente prima di iniziare la procedura.
6. Uno sguardo al futuro: le statistiche su istruzione e lavoro
Nel caso del passaggio dalle medie alle superiori, la scelta della scuola viene probabilmente dopo quella dell’indirizzo di studio. Unica, a tal proposito, offre strumenti preziosi per una scelta consapevole.
La sezione “Guida alla scelta”, in particolare, fornisce statistiche essenziali sugli esiti dei diplomati: qui le famiglie possono scoprire in percentuale quanti studenti, dopo un certo indirizzo, hanno proseguito all'università, quanti hanno scelto gli ITS Academy e quanti hanno trovato subito lavoro.
Grazie alla sinergia con Unioncamere, vengono poi mostrate anche le professioni più richieste dal mercato, aiutando a incrociare sogni e realtà occupazionali.
7. What’s Next: l’orientamento entra nel Metaverso
In ambito orientamento, però, la funzionalità più innovativa di Unica è sicuramente la possibilità di svolgere tale attività in un metaverso sviluppato per questo obiettivo, chiamato What’s Next: si tratta di una sorta di open day virtuale sull’intero sistema formativo secondario superiore, disponibile 24/24 da pc, smartphone, tablet o visore.
Studenti e famiglie possono esplorare i vari percorsi in autonomia o effettuare tour virtuali, guidati da avatar alimentati da intelligenza artificiale: visitando stand e visualizzando oggetti 3D, si potranno scoprire indirizzi, materie e sbocchi dei diversi percorsi di studio, ma anche svolgere veri e propri mini-laboratori per testare le proprie abilità con finalità orientative.
Il tutto con un’attenzione specifica sui nuovi percorsi, come Liceo del Made in Italy e la Filiera formativa tecnologico-professionale 4+2. Inoltre, è possibile proseguire il percorso di orientamento alla scoperta degli Istituti Tecnologici Superiori grazie all’integrazione del servizio con il metaverso What's Next ITS Academy.
8. Addio carta: la rivoluzione di ComUnica e i pagamenti smart
Parlando di semplificazioni per le famiglie, su Unica è disponibile l’area di scambio digitale “ComUnica”: se la propria scuola ha attivato il servizio - cosa che per ora è facoltativa - i genitori possono scambiare digitalmente vari documenti, come le deleghe per il ritiro degli alunni, le autorizzazioni per le gite e per la partecipazione ad altri progetti scolastici.
Inoltre, gli istituti hanno la facoltà di far firmare ai genitori il patto di corresponsabilità direttamente in piattaforma, grazie all’integrazione con un applicativo che consente di apporre la firma elettronica, dicendo così addio ai moduli cartacei.
A questo si aggiungono, poi: l'integrazione di Pago in Rete, per gestire tasse e contributi scolastici, e l'area Welfare, per richiedere le agevolazioni economiche messe a disposizione dal Ministero.
9. E-Portfolio: la storia dello studente in un fascicolo digitale
A proposito, ancora, di semplificazione, alle famiglie è consigliabile usare Unica anche una volta terminata la procedura di iscrizione, non solo per comodità amministrativa. Perché al suo interno c’è un fascicolo - chiamato “E-Portfolio” - abbastanza prezioso per monitorare i progressi dei propri figli: una specie di raccoglitore che accompagna lo studente lungo tutto il percorso scolastico, riunendo non solo informazioni sulle esperienze formative svolte in ambito scolastico, ma anche le certificazioni (linguistiche, informatiche) e le attività extrascolastiche (come il volontariato o lo sport), spesso inserite dallo stesso studente.
10. Educazione digitale: dai Sicurnauti alle Linee guida sull'IA
Sempre all’interno di Unica stanno iniziando a farsi spazio strumenti che possono essere utilizzati in famiglia per affrontare alcuni temi cruciali, come l’educazione al digitale e l’intelligenza artificiale. Ne è un esempio la sezione “Sicurnauti”, dove con video e infografiche si vogliono sensibilizzare ragazzi e genitori sui rischi della Rete e sulla protezione dell'identità digitale.
Infine, la piattaforma ospita le nuove Linee Guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, per permettere a quante più persone di capire come poter integrare queste nuove tecnologie nella didattica e nella vita quotidiana in modo etico e consapevole.