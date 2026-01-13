Al liceo vanno i più bravi ed è la scuola migliore: il mito resiste ancora tra genitori (e studenti)

Quanto al cosiddetto “consiglio orientativo” - ovvero il documento su misura che indica allo studente il percorso più adatto alle sue inclinazioni - questo è stato fornito al 75% degli studenti, ma non sempre ha lasciato davvero il segno: il 48% lo ha trovato davvero utile (la più alta percentuale sin qui registrata negli anni), il 29% lo ha ricevuto ma senza considerarlo particolarmente significativo, mentre il 23% non lo ha avuto o non sa se sia stato effettivamente fornito.