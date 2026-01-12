Iscrizioni scolastiche al via dal 13 gennaio: la guida per non trascurare nessun dettaglio

Dopo l’inoltro, sempre su Unica, genitori e studenti possono seguire lo stato della richiesta. Con “Accettata”, la scuola indicata come prima scelta ha accolto la domanda. Se invece si dovesse leggere “smistata ad altra scuola”, significa che i posti della prima scelta sono terminati e la richiesta è stata inoltrata a un istituto tra quelli indicati come seconda o terza opzione. Infine, la dicitura “Restituita alla famiglia” vuol dire che mancano dati o informazioni essenziali e la domanda va completata e integrata.