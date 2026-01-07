Dalle materie della Maturità alle iscrizioni: le date chiave del 2026 per scuola e università

Graduatoria di Medicina, esami di Maturità, iscrizioni a scuola: il “secondo tempo” dell’anno scolastico (e accademico) porta con sé una serie di appuntamenti che per milioni di studenti rappresenteranno uno snodo decisivo per la carriera formativa e quindi per la vita. Si comincia già con la prima data da cerchiare in rosso sul calendario: la pubblicazione l’8 gennaio della graduatoria nominativa del semestre aperto di Medicina e la contestuale apertura della finestra per l’immatricolazione degli assegnatari presso la sede indicata.Poi sarà il turno delle iscrizioni scolastiche, al via il 13 gennaio. Infine, verso fine mese, sarà prevista la scelta delle materie di seconda prova e delle 4 selezionate per l’esame orale di Maturità. A tracciare la road map degli appuntamenti chiave per scuola e università è Skuola.net, che ha raccolto e organizzato le principali scadenze per aiutare studenti e famiglie a orientarsi, pianificare e non perdere nessuna tappa importante.