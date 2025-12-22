Le scuole che fanno trovare lavoro: la classifica dei migliori istituti professionali d’Italia da Nord a Sud

Come ogni anno, il portale Eduscopio individua le migliori scuole d’Italia: ecco la guida di Skuola.net agli istituti professionalizzanti che preparano meglio all’ingresso nel mondo del lavoro
© ufficio-stampa
Nella mente di molte famiglie - e spesso anche degli orientatori - gli istituti professionali rappresentano una categoria di scuole di serie C, lo dicono i numeri: se 15 anni fa circa il 24% degli studenti si iscriveva in uno di questi indirizzi, nell’ultima tornata - per l’anno scolastico 2025/2026 - la percentuale si è quasi dimezzata, fermandosi al 12,7%.
Tuttavia, per la ineluttabile legge della domanda e dell’offerta, i diplomati dei professionali sono diventati sempre più rari e ricercati: per loro, così come per i giovani in uscita dagli istituti tecnici, il sistema informativo Excelsior di Unioncamere prevede nei prossimi 5 anni una piena occupazione e, in alcuni casi, persino una difficoltà da parte delle aziende di reperirli. Stesso non può dirsi per i liceali semplici, quelli che non sono riusciti a conseguire una laurea.
Nel consigliare alle famiglie e agli studenti di rivalutare gli istituti professionali, il portale Skuola.net ha perciò rielaborato i dati dell’immancabile Osservatorio Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli, stilando una selezione dei migliori istituti professionali in Italia e individuando quelli più performanti, in dodici grandi città.
I migliori istituti professionali di Roma
Nella Capitale c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per l’indirizzo servizi emergono l’Amerigo Vespucci e il Tor Carbone che, rispetto allo scorso anno, si scambiano di posizione. Per l’industria e artigianato i più performanti in vetta alla classifica sono, nell’ordine, il De Amicis–Cattaneo - che conserva il primato della precedente edizione -, il Carlo Urbani e il Piaget–Diaz.
I migliori istituti professionali di Milano
Nel capoluogo lombardo la mappa aggiornata dei professionali più performanti copre bene sia l’area servizi sia quella dell’industria e artigianato. Tra i servizi spiccano l’Amerigo Vespucci (paritario), il Carlo Porta e il Gianni Brera; sul fronte industria e artigianato emergono il Galilei–Luxemburg, il Severi–Correnti e il Settembrini.
I migliori istituti professionali di Torino
A Torino la classifica si concentra su un nome solo, che compare al vertice in entrambe le aree: l’istituto professionale Giovanni Plana, sia per i servizi sia per l’industria e artigianato. Menzione speciale anche per il Giuseppina Colombatto, che mantiene il secondo posto tra i professionali per i servizi per il secondo anno consecutivo. Mentre il Birago e il Galilei chiudono il podio dei professionali per l’industria e artigianato.
I migliori istituti professionali di Venezia
Tra i migliori professionali di Torino, l’area servizi propone più opzioni: l’Andrea Barbarigo, il Luigi Luzzatti e il Vendramin Corner. Per l’industria e artigianato, invece, troviamo il Luigi Luzzatti, che si conferma la migliore opzione disponibile in Laguna.
I migliori istituti professionali di Genova
Nel capoluogo ligure, per i servizi risultano più performanti il Marco Polo e il Nino Bergese; per l’industria e artigianato si segnalano l’Attilio Odero e il Gaslini–Meucci. A chiudere il podio è l’istituto professionale paritario Duchessa di Galliera.
I migliori istituti professionali di Bologna
A Bologna gli istituti professionali da prendere in considerazione in ottica lavorativa sono: per i servizi si distinguono il Manfredi, il Marcello Malpighi e l’Aldrovandi-Rubbiani. Per l’industria e artigianato spiccano il Beata Vergine di San Luca (paritario), il Belluzzi-Fioravanti e il Valeriani-Sirani.
I migliori istituti professionali di Firenze
A Firenze, sul versante dei servizi vanno citati l’Istituto Agrario Firenze, il Saffi e il Bernardo Buontalenti. Passando all’indirizzo industria e artigianato, invece, si segnalano il Da Vinci e il Tornabuoni, che replicano la classifica dell’edizione 2024 di Eduscopio.
I migliori istituti professionali di Napoli
A Napoli, il podio dei servizi vede ancora una volta in cima il Mario Pagano e il Ferraioli. L’Ippolito Cavalcanti guadagna due posizioni rispetto alla scorsa edizione e si piazza al terzo posto. Anche per l’industria e artigianato la rosa è ampia: il Caselli–Palizzi, l’Attilio Romanò e l’Alfonso Casanova sono le prime tre scuole della città partenopea.
I migliori istituti professionali di Bari
Nel capoluogo pugliese ci sono diverse conferme rispetto allo scorso anno: per i servizi si segnalano ancora una volta l’Ettore Majorana, il Perotti e il Calamandrei, mentre per industria e artigianato spicca il Luigi Santarella.
I migliori istituti professionali di Palermo
Sbarcando in Sicilia, nel capoluogo regionale, per i servizi emergono il Paolo Borsellino, il Pietro Piazza e il Medi. Quest’ultimo compare anche al secondo posto della classifica per l’indirizzo industria e artigianato, preceduto a sua volta dall’istituto professionale Alessandro Volta.
I migliori istituti professionali di Catania
Restando in Sicilia, versante Nord-Est, a Catania il migliore istituto professionale per i servizi è il Karol Wojtyla che precede il Fermi–Eredia e l’istituto professionale Olivetti. Ma se si guarda all’indirizzo industria e artigianato allora il migliore è il Fermi–Eredia, che si conferma come riferimento trasversale. Alle sue spalle ci sono il Duca degli Abruzzi e il Mangano.
I migliori istituti professionali di Cagliari
Infine, salendo in Sardegna, nel capoluogo di Cagliari, per il settore dei servizi gli istituti professionali più performanti secondo Eduscopio sono, nell’ordine, il Domenico Alberto Azuni, il Meucci–Mattei e il Sandro Pertini. Per l’industria e artigianato il Meucci–Mattei e il Sandro Pertini bissano rispettivamente la prima e seconda posizione dello scorso anno.