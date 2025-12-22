Le scuole che fanno trovare lavoro: la classifica dei migliori istituti professionali d’Italia da Nord a Sud

Nel capoluogo lombardo la mappa aggiornata dei professionali più performanti copre bene sia l’area servizi sia quella dell’industria e artigianato. Tra i servizi spiccano l’Amerigo Vespucci (paritario), il Carlo Porta e il Gianni Brera; sul fronte industria e artigianato emergono il Galilei–Luxemburg, il Severi–Correnti e il Settembrini.