Scuola: i migliori licei d'Italia da Nord a Sud

Come ogni anno, il portale della Fondazione Agnelli ha passato al setaccio il sistema scolastico italiano attraverso l’Osservatorio Eduscopio, individuando gli istituti - distinti tra licei, tecnici e professionali - capaci di offrire i diplomi dal maggiore valore formativo, sia per chi prosegue con l’università sia per chi entra subito nel mercato del lavoro.