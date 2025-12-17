Istituti tecnici: ecco quali sono i migliori d'Italia nella doppia ottica università-lavoro

In vista delle iscrizioni scolastiche, Skuola.net ha rielaborato i dati dell’Osservatorio Eduscopio
Se il liceo praticamente obbliga a proseguire gli studi dopo il diploma, l’istituto tecnico consente agli studenti di avere una sorta di doppio passaporto: una preparazione adeguata per sperare di completare (e non solo iscriversi) all’università ma anche un’ottima base di lancio verso il mondo del lavoro. Ecco perché gli istituti tecnici, in questi ultimi 15 anni, non hanno subito un calo delle iscrizioni e continuano a convincere circa uno studente su tre. Ed è per questo che l’ormai irrinunciabile Osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli ne misura l’efficacia sotto due punti di vista: i risultati in ambito accademico dei suoi studenti ma anche i tassi di occupazione dopo il diploma.
Ma quali sono i migliori istituti tecnici d’Italia? Il portale Skuola.net ha estratto da Eduscopio gli istituti ai vertici della classifica in alcune grandi città: dall’Einstein-Bechelet e il Di Vittorio-Lattanzio di Roma, all’Alessandro Manzoni di Milano, passando per l’Algarotti di Venezia. Ecco la lista completa, da Nord a Sud.
I migliori Istituti Tecnici di Roma
Nella Capitale si confermano realtà ormai blasonate su entrambi i fronti. Per chi guarda all’università, tra i tecnici economici spiccano l’Einstein-Bechelet e il Di Vittorio-Lattanzio, mentre tra i tecnologici si distinguono il Carlo Matteucci e il Boaga.
Sul versante occupazionale, invece, il Leonardo Da Vinci guida la classifica degli economici, seguito dall’istituto di via Saponara e dal Livia Bottardi. Tra i tecnologici è il Confalonieri-De Chirico a offrire le migliori prospettive di inserimento nel lavoro.
I migliori Istituti Tecnici di Milano
Nel capoluogo lombardo - da sempre contraddistinto dal forte dualismo tra università e mondo del lavoro - per la prosecuzione degli studi, l’Alessandro Manzoni risulta essere il miglior tecnico economico su cui puntare, piazzandosi davanti al Pietro Verri e al Marie Curie; mentre tra i tecnologici dominano la classifica il Carlo Cattaneo, l’Evangelista Torricelli e il Giulio Natta.
Se, invece, si guarda agli sbocchi occupazionali, il Pietro Verri resta il riferimento tra gli economici, seguito dal Fabio Besta e dal Pier Paolo Pasolini. Tra i tecnologici, si confermano ai vertici Torricelli, Curie-Saffa e Lagrange.
I migliori Istituti Tecnici di Torino
Ai piedi della Mole, il Germano Sommeiller è il miglior tecnico economico per chi punta all’università, mentre tra i tecnologici è il Santorre di Santarosa a guidare la classifica.
Sul fronte del lavoro, tra gli istituti tecnici economici si distinguono il Bosso-Monti e il Russell-Moro-Guarini. Tra i tecnologici, così come lo scorso anno, restano più che solide le quotazioni dell’Amedeo Avogadro e dell’Edoardo Agnelli.
I migliori Istituti Tecnici di Venezia
In Laguna, il Francesco Algarotti e l’Andrea Gritti guidano la preparazione universitaria tra i tecnici economici, mentre tra i tecnologici il Carlo Zuccante resta il principale punto di riferimento, affiancato dal Vendramin Corner e dall’Enrico Fermi.
Anche in ottica lavoro a Venezia si premia la continuità: l’Algarotti è primo tra gli economici, seguito da Gritti e Luzzatti; mentre tra i tecnologici si confermano Pacinotti, Zuccante e Fermi.
I migliori Istituti Tecnici di Genova
Nel capoluogo ligure, per chi vuole proseguire gli studi universitari, il Montale è il miglior tecnico economico, mentre nel comparto tecnologico il Firpo-Buonarroti mantiene il primato della scorsa edizione.
Sul fronte occupazionale emergono, invece, l’Einaudi-Casaregis-Galilei e il Vittorio Emanuele II tra gli economici, mentre tra i tecnologici si distinguono il Majorana-Giorgi, l’Italo Calvino e il Galilei.
I migliori Istituti Tecnici di Bologna
Orientando lo sguardo tra i colli bolognesi, in chiave universitaria, tra gli economici si distinguono il Rosa Luxemburg, il Crescenzi-Pacinotti-Sirani e il Manfredi-Tanari; mentre tra i tecnologici svettano l’Arrigo Serpieri e il Crescenzi-Pacinotti-Sirani.
Gli stessi nomi ritornano anche quando si parla di occupazione: il Crescenzi-Pacinotti-Sirani è infatti primo tra gli economici, seguito dal Rosa Luxemburg. Tra i tecnologici risultano particolarmente performanti il Belluzzi-Fioravanti e l’Aldini-Valeriani-Sirani.
I migliori Istituti Tecnici di Firenze
Nel capoluogo toscano, il Galilei, il Marco Polo e il Salvemini-Duca d’Aosta sono i migliori tecnici economici in ottica universitaria. Tra i tecnologici spiccano ancora il Salvemini-Duca d’Aosta, l’Istituto Agrario e il Morante-Ginori Conti.
Guardando al lavoro, è sempre il Galileo Galilei a guidare la classifica degli economici, mentre tra i tecnologici primeggiano il Meucci, il Pietro Calamandrei e il Leonardo Da Vinci.
I migliori Istituti Tecnici di Napoli
Sotto il Vesuvio, per la prosecuzione degli studi universitari, il Ferdinando Galiani si conferma il miglior tecnico economico, mentre tra i tecnologici è il Sannino-De Cillis a dominare la scena. Sul versante occupazionale, tra gli economici si distinguono Modigliani, Enrico De Nicola e Vittorio Emanuele II. Tra i tecnologici resta saldamente in testa il Marie Curie, seguito dal Galileo Ferraris.
I migliori Istituti Tecnici di Bari
Addentrandoci più nel Sud Italia, nel capoluogo pugliese il Marco Polo resta il riferimento assoluto tra i tecnici economici cittadini sia per l’università sia per il lavoro. Tra i tecnologici, invece, il Panetti-Pitagora è la scelta principale per chi vuole proseguire gli studi.
Mentre in chiave occupazionale è il Marconi-Hack a guidare la classifica, seguito dallo stesso Panetti-Pitagora.
I migliori Istituti Tecnici di Palermo
Nel capoluogo siciliano, per l’università, tra gli economici si distingue il Mario Rutelli, mentre tra i tecnologici guida il Duca Abruzzi-Grassi.
Per il lavoro, tra gli economici resta primo il Damiani Almeyda, mentre tra i tecnologici si conferma al vertice l’Enrico Medi.
I migliori Istituti Tecnici di Catania
A Catania, per la prosecuzione degli studi, il De Felice Giuffrida-Olivetti è il principale riferimento tra i tecnici economici, mentre tra i tecnologici emerge il Giovanni Battista Vaccarini.
Sul fronte occupazionale, il Carlo Gemellare guida la classifica degli economici, seguito dal Francesca Morvillo e dallo stesso De Felice-Olivetti. Tra i tecnologici si distinguono, invece, l’istituto Cannizzaro e l’istituto Archimede.
I migliori Istituti Tecnici di Cagliari
Infine, in Sardegna, l’istituto tecnico Pietro Martini si conferma il principale tecnico economico sia per l’università sia per il lavoro.
Tra i tecnologici, per la prosecuzione degli studi, guida il Michele Giua, seguito da De Sanctis-Deledda e dal Marconi. Se si guarda all’occupazione, è proprio il Marconi a conquistare la vetta, davanti all’istituto Scano-Bacaredda e allo stesso Michele Giua.