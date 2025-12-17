Istituti tecnici: ecco quali sono i migliori d'Italia nella doppia ottica università-lavoro

Se il liceo praticamente obbliga a proseguire gli studi dopo il diploma, l’istituto tecnico consente agli studenti di avere una sorta di doppio passaporto: una preparazione adeguata per sperare di completare (e non solo iscriversi) all’università ma anche un’ottima base di lancio verso il mondo del lavoro. Ecco perché gli istituti tecnici, in questi ultimi 15 anni, non hanno subito un calo delle iscrizioni e continuano a convincere circa uno studente su tre. Ed è per questo che l’ormai irrinunciabile Osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli ne misura l’efficacia sotto due punti di vista: i risultati in ambito accademico dei suoi studenti ma anche i tassi di occupazione dopo il diploma.