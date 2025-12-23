Medicina, 22.500 idonei in graduatoria per 17.279 posti

Alla fine il Ministero dell’Università e della Ricerca ha smentito le prefiche che volevano le graduatorie di Medicina e Chirurgia quasi deserte. Come segnala il sito Skuola.net, grazie a un decreto che ha modificato i criteri inizialmente disposti per l’immissione in graduatoria, oggi circa 22.500 aspiranti camici bianchi avranno la possibilità di accedervi e concorrere per uno dei 17.828 posti a disposizione negli atenei italiani.