Quasi una famiglia italiana su cinque a rischio povertà

In Italia accanto al 10% delle famiglie che vive in povertà assoluta, secondo i dati Istat, emerge anche una vasta area di fragilità strutturale: quasi il 20% delle famiglie vive stabilmente attorno alla soglia di povertà, tra chi è "appena povero" (circa il 6%) e chi è "appena sopra" la soglia (8,2%). È la fotografia scattata e dal nuovo Rapporto "L'Italia delle povertà. Dinamiche sociali, risposte pubbliche e racconto dei media", promosso dall'Alleanza contro la Povertà in Italia e realizzato da un gruppo di studiosi ed esperti di politiche sociali e da cui emerge che la povertà in Italia non è più un fenomeno marginale o emergenziale, ma una condizione strutturale, stratificata e sempre più normalizzata, che attraversa ampi segmenti della popolazione e si radica nella vita quotidiana. Questo, secondo i promotori, è dovuto al fatto che le politiche di contrasto non stanno funzionando bene e anche l'informazione gioca (male) la sua parte.