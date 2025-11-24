Rischio povertà, la Calabria tra le peggiori in Ue con il 37,2%

Nel 2024 il 16,2% della popolazione dell'Ue (72 milioni e 100mila persone) era a rischio povertà, in linea con la percentuale registrata l'anno precedente. Secondo i dati Eurostat, la Calabria risulta al terzultimo posto in Europa con il 37,2% della popolazione a rischio. Peggio fanno solo la Guyana francese (53,3%) e Ciudad de Melilla (41,4%) in Spagna. La provincia autonoma di Bolzano, con il 5,9%, è invece tra le regioni in Europa con i tassi più bassi, dopo la regione rumena di Bucarest-Ilfov (3,7%) e la belga Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%).