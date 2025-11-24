Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
la media europea si ferma al 16,2%

Rischio povertà, la Calabria tra le peggiori in Ue con il 37,2%

La provincia autonoma di Bolzano, con il 5,9%, è tra le regioni in Europa con i tassi più bassi

24 Nov 2025 - 13:08
© ansa

© ansa

Nel 2024 il 16,2% della popolazione dell'Ue (72 milioni e 100mila persone) era a rischio povertà, in linea con la percentuale registrata l'anno precedente. Secondo i dati Eurostat, la Calabria risulta al terzultimo posto in Europa con il 37,2% della popolazione a rischio. Peggio fanno solo la Guyana francese (53,3%) e Ciudad de Melilla (41,4%) in Spagna. La provincia autonoma di Bolzano, con il 5,9%, è invece tra le regioni in Europa con i tassi più bassi, dopo la regione rumena di Bucarest-Ilfov (3,7%) e la belga Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%).

Leggi anche

Lavorare non basta: sempre più occupati sono in difficoltà economica

Unicef: 417 milioni di minori vivono in povertà nel mondo

La classifica

 Su base nazionale, alla Calabria seguono Campania (35,5%) e Sicilia (35,3%). Poi ancora, Puglia (30,9%), Sardegna (25,7%), Molise (25%), Basilicata (23,6%), Lazio (21,8%), Abruzzo (15,5%), Umbria (12,3%), Toscana (12,8%), Lombardia (11,5%), Piemonte (11,1%), Liguria (10,8%), Veneto (10,3%), Friuli Venezia Giulia (10,1%), Marche (9,6%), Valle d'Aosta (9,2%), Emilia Romagna (7,3%), Trento (6,9%) e Bolzano (5,9%).  

Ti potrebbe interessare

poverta

Sullo stesso tema