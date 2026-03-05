Rinnovabili, data center e IA: a KEY il futuro dell’energia passa dalle nuove tecnologie

Il futuro dell’energia non passa più soltanto da rinnovabili, reti e accumuli. A pesare sempre di più sono anche i data center, l’Intelligenza artificiale, la capacità di far crescere il cleantech industriale e, più in prospettiva, il contributo delle tecnologie spaziali. È questo il quadro emerso a KEY 2026 di Italian Exhibition Group, durante il KEY Energy Summit, dove è stato presentato lo studio "Transizione energetica, tra scenari globali, tecnologie e governance" realizzato da Althesys (gruppo TEHA), alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.