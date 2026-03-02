KEY 2026, oltre 150 eventi: i temi caldi tra summit, innovazione e filiere

Il primo appuntamento è l’Opening Ceremony – Energy of the Future, mercoledì 4 marzo dalle 11:45 alle 12:45, sul Main Stage. Subito dopo, sempre il 4 marzo, arriva uno dei momenti chiave: il KEY ENERGY SUMMIT, in programma dalle 14:00 alle 15:30. È l’evento che, da descrizione, punta a mettere insieme transizione, sostenibilità economica e sociale, governance e politiche di supporto.