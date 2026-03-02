INFO UTILI, MOBILITÀ E BIGLIETTI

KEY 2026: biglietti, orari e info utili per visitare la fiera a Rimini

Tre giorni (4–6 marzo) al Rimini Expo Centre. Orari, ticket, indirizzo e come arrivare in auto o in treno

02 Mar 2026 - 10:53
© Ufficio stampa

KEY 2026 si svolge dal 4 al 6 marzo al Rimini Expo Centre. Se si sta pianificando la visita, conviene muoversi con un minimo di anticipo: tra eventi in agenda, accessi e spostamenti, la differenza tra una visita "all’ultimo minuto" e una visita ben organizzata si sente.

Orari: quando entrare in fiera

 Gli orari ufficiali sono questi: mercoledì 4 e giovedì 5 marzo dalle 9:30 alle 18:30, venerdì 6 marzo dalle 9:30 alle 18:00. In pratica sono tre finestre piene: se si vuole seguire anche convegni e workshop, la regola semplice è arrivare la mattina o subito dopo pranzo, quando è più facile incastrare una sessione e poi muoversi tra padiglioni.

Biglietti: online oppure direttamente in ingresso

 Per acquistare i biglietti online è richiesta la registrazione e l’accesso all’area riservata. In alternativa, i ticket possono essere acquistati anche direttamente all’ingresso in fiera. Per chi vuole ridurre i tempi, l’opzione online è la più comoda; chi arriva "last minute" può comunque fare tutto in loco.

Indirizzo e ingressi: cosa inserire sul navigatore

 L’indirizzo del quartiere fieristico per il GPS è Via Emilia 155, Rimini. È accessibile da più ingressi, quindi vale la pena controllare in anticipo qual è quello più vicino al parcheggio o al mezzo con cui si arriva in fiera, per evitare di girare intorno alla fiera e perdere tempo.

Come arrivare: auto e treno (la soluzione più comoda)

 In auto, il riferimento indicato è l’autostrada A14, uscita Rimini Nord. Se invece si preferisce il treno, c’è un vantaggio pratico che pochi conoscono: nei giorni di manifestazione è attiva la stazione RiminiFiera, dentro il quartiere fieristico, a pochi passi dall’Ingresso Sud. È una soluzione utile soprattutto per chi arriva da fuori regione e vuole evitare traffico e parcheggi.

