Efficienza energetica e case intelligenti: come cambia l'edilizia e perché conta
A KEY 2026 l’efficienza è un pilastro: nasce HOME (casa 100% smart) e nel programma entrano EPBD, riqualificazione e strumenti per misurare i consumi
key energy 2026 mobile © Tgcom24
L'efficienza energetica è la parte più "silenziosa" della transizione: fa meno notizia di un grande impianto, ma spesso è quella che fa risparmiare prima. E nel 2026, con una domanda energetica che cambia e costi che restano un tema, diventa anche una scelta di competitività. A KEY l'efficienza viene trattata come un asse centrale, non come un contorno.
HOME: una casa smart, misurabile e sostenibile
Una delle novità più immediate è HOME (Healthy, Optimized, Measured, Efficient): nei comunicati viene descritta come una casa 100% smart, efficiente e sostenibile, pensata per mostrare in modo semplice cosa significa "edificio intelligente" nella pratica. L'idea è far vedere soluzioni e logiche di misura, non solo raccontarle.
EPBD: dagli obiettivi europei alla pratica
Nel palinsesto compaiono eventi dedicati alla direttiva EPBD e agli edifici a emissioni zero. Uno degli appuntamenti è "I nuovi edifici a emissioni zero secondo la nuova EPBD", che parte dalla revisione della direttiva e dal cambio di paradigma: edifici sempre più performanti e una traiettoria che spinge sulla riduzione dei consumi. La media room aggiunge anche un punto concreto: entro maggio 2026 gli Stati membri devono recepire la direttiva, e vengono citati obiettivi su riduzione dei consumi e interventi sul patrimonio edilizio.
Non solo "case": efficienza anche per imprese e PA
KEY porta l'efficienza anche sul lato business: nel programma compaiono appuntamenti su audit energetici, obblighi e incentivi per imprese ad alto consumo, ma anche su strumenti di misura e verifica dei risparmi.
È un segnale: l'efficienza non è solo comfort domestico, è gestione industriale, processi e costi.
Il tema AI: consumi, gestione e nuove domande
Sul sito di KEY compaiono anche approfondimenti sul ruolo dell'Intelligenza Artificiale nei consumi: da una parte come strumento per ottimizzare, dall'altra come fattore che può aumentare la domanda energetica (basti pensare ai data center). È un tema che si incrocia direttamente con l'edilizia: misurare e gestire diventa fondamentale per non sprecare energia.