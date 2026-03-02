Idrogeno, hub e filiere: KEY rilancia la partita industriale

KEY 2026 insiste sul profilo internazionale. Nella media room e nei comunicati si parla anche di cooperazione e di delegazioni, con riferimenti alla partnership sull'idrogeno tra Italia e Giappone (con il coinvolgimento di H2IT e Clust-ER Greentech). È un'indicazione interessante: l’idrogeno è un tema industriale che, per definizione, si costruisce anche con alleanze tecnologiche e scambi tra Paesi.