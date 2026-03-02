Finanza, costi ed EPC: come cambiano gli investimenti nella transizione energetica

Accanto alla finanza, cresce il peso degli EPC contractor (Engineering, Procurement & Construction): sono quelli che trasformano il progetto in impianto. In fiera si parla sempre più di "bancabilità" e "realizzabilità": un impianto non vale perché è sulla carta, vale quando è consegnato, con tempi e costi sotto controllo. È anche per questo che, nell’offerta espositiva 2026, viene segnalata per la prima volta un’intera area dedicata a EPC e finanza.