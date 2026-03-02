KEY 2026, Rimini capitale della transizione: cosa aspettarsi dal 4 al 6 marzo

Il percorso espositivo è diviso in sette aree tematiche: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, storage, e-mobility e Sustainable City. La logica è semplice: la transizione non è una singola tecnologia, è un sistema. Se cresce la produzione rinnovabile, devono crescere anche accumuli e reti. Se si elettrifica la mobilità, servono infrastrutture. Se aumentano i consumi legati al digitale, bisogna compensare con efficienza e gestione intelligente.