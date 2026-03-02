Porti e offshore: perché la transizione passa anche dalla logistica dell'energia

Nel programma compaiono anche i working group di Offshore Wind Revolution (OWR), eventi riservati su invito. La descrizione è interessante perché spiega l'obiettivo: stimolare confronto e co-creazione tra operatori per individuare soluzioni concrete e costruire una supply chain italiana dell'offshore, confrontandola anche con le migliori esperienze internazionali. È un punto chiave: l'offshore non è solo energia prodotta, è industria, componentistica, cantieristica e competenze.