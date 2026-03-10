Musk si conferma l'uomo più ricco del mondo, Trump scala 55 posizioni grazie alle "sue" criptovalute

Donald Trump è salito al 645esimo posto, rispetto al 700esimo dei 12 mesi precedenti, con asset per 6,5 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi. Tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita della ricchezza del presidente Usa ci sono centinaia di milioni di dollari legati alle criptovalute da lui promosse. Trump ha anche beneficiato dell'annullamento da parte di una corte d'appello di New York di una sanzione civile di 518 milioni per un caso di frode. "Il secondo mandato presidenziale di Donald Trump ha finora ampiamente ripagato il miliardario capo di Stato - ha rilevato Forbes -. Che si tratti di concludere affari in Medioriente, di promuovere le sue criptovalute o di ospitare personaggi illustri nelle sue proprietà, Trump ha dimostrato che lui e la sua famiglia sono ancora in attività".