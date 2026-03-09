Anthropic fa causa al Pentagono dopo la controversia sull'uso militare dell'IA
Bollata come rischio per la catena di fornitura Usa dopo la decisione della startup di non rimuovere le limitazioni
© Getty
Anthropic fa causa al Pentagono per aver dichiarato la startup un rischio per la catena di fornitura americana. Il Dipartimento di Difesa l'ha bollata così in seguito alle tensioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercito e la decisione di Anthropic di non rimuovere alcune delle limitazioni all'utilizzo. In particolare, la startup chiede alla giustizia federale di annullare la decisione del Pentagono di designare l'azienda di intelligenza artificiale come "rischio per la supply chain" statunitense.
Anthropic ha intentato due distinte cause legali, una presso il Tribunale Federale della California e l'altra presso la Corte d'Appello Federale di Washington, ciascuna delle quali contestava aspetti diversi delle azioni del Pentagono contro l'azienda. Le cause legali di Anthropic mirano ad annullare la designazione del Pentagono e a bloccarne l'applicazione.
La controversia
La scorsa settimana il Pentagono aveva formalmente designato l'azienda tecnologica di San Francisco come "rischio" dopo un'insolita controversia pubblica su come il suo chatbot AI Claude potesse essere utilizzato in guerra. L'amministratore delegato Dario Amodei aveva respinto la richiesta del Dipartimento della Difesa di usare il modello Claude senza restrizioni a scopi militari. Aveva poi aperto a revocare le restrizioni, salvaguardando però due aree: la sorveglianza di massa degli americani e lo sviluppo di armi autonome, in grado di colpire senza l'intervento umano.
L'intervento di Trump
Lo ha fatto intervenire anche Donald Trump, che ha ordinato a tutte le agenzie di vietare l'uso di Anthropic: "L'egoismo di Anthropic sta mettendo a rischio le vite degli americani e in pericolo i nostri soldati e la nostra sicurezza", aveva scritto, aggiungendo: "Ordino a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia Anthropic. Non ne abbiamo bisogno, non la vogliamo e non faremo più affari con loro!".