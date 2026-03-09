Anthropic fa causa al Pentagono dopo la controversia sull'uso militare dell'IA

Lo ha fatto intervenire anche Donald Trump, che ha ordinato a tutte le agenzie di vietare l'uso di Anthropic: "L'egoismo di Anthropic sta mettendo a rischio le vite degli americani e in pericolo i nostri soldati e la nostra sicurezza", aveva scritto, aggiungendo: "Ordino a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia Anthropic. Non ne abbiamo bisogno, non la vogliamo e non faremo più affari con loro!".