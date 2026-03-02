Claude va offline dopo che Anthropic ha detto "no" al Pentagono
Il disservizio potrebbe essere dovuto all'impennata di installazioni da parte degli utenti nelle ultime ore, dopo lo scontro con il governo Usa
Va offline e a singhiozzo Claude, l'app di intelligenza artificiale di Anthropic, la società che qualche giorno fa ha detto "no" al Pentagono riguardo l'uso della sua IA per scopi militari. Non è chiaro se il disservizio sia dovuto al boom di download da parte degli utenti nelle ultime ore, dopo lo scontro con il governo Usa. I tecnici della società lavorano al ripristino. Il blackout, secondo il portale Downdetector.com che traccia i disservizi online, ha avuto inizio poco dopo le 12, ora italiana, con subito un picco di segnalazioni. L'interruzione sembra aver interessato tutti gli utenti a livello globale.
"Claude sta riscontrando un'interruzione temporanea del servizio. Stiamo lavorando per risolvere il problema, tornate presto a trovarci": è la scritta apparsa agli utenti che hanno tentato di collegarsi al chatbot. "Il problema è stato identificato e si sta implementando una soluzione": è l'avviso apparso successivamente sulla pagina 'status' della piattaforma.
L'app al top dei negozi dopo il no al Pentagono
L'app di Anthropic Claude è balzata in cima ai negozi digitali scalzando ChatGpt, di proprietà di OpenAI, che invece ha raggiunto un accordo con il governo americano. L'accordo di OpenAI evidentemente ha messo a disagio alcuni utenti di ChatGpt, stimolando anche dibattiti online sulle implicazioni etiche. A partire dal pomeriggio di sabato, scrive il sito Business Insider, Claude è balzata al primo posto tra le app di produttività più scaricate sull'App Store di Apple.
In molti che sono passati da ChatGpt a Claude hanno anche condiviso la loro scelta sui social postando screenshot, compresa la pop star Katy Perry. Nei giorni scorsi Anthropic ha respinto la richiesta del Dipartimento della Difesa Usa di usare il modello Claude senza restrizioni a scopi militari. "Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza", ha spiegato il Ceo Dario Amodei.
WSJ: "Usata per l'attacco in Iran"
Secondo il Wall Street Journal, l'IA di Anthropic è stata usata per l'attacco all'Iran per le valutazioni di intelligence, l'identificazione dei target e per simulare scenari di battaglia. Dopo il no di Anthropic, OpenAI ha raggiunto un accordo con il Pentagono per l'uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale nelle sue reti più riservate. Secondo il Ceo Sam Altman, nel corso delle trattative il Pentagono ha mostrato un "profondo rispetto per la sicurezza".