Germania, Volkswagen: definiti oltre 25mila licenziamenti

Volkswagen ha ufficializzato oltre 25mila licenziamenti presso la casa automobilistica tedesca. Lo ha confermato un portavoce dell'azienda al quotidiano "Handelsblatt". Volkswagen prevede di tagliare circa 35mila posti di lavoro entro la fine del 2030, riducendo la sua forza lavoro in Germania da quasi 130mila a meno di 100mila unità. L'azienda ha reso noto che si affiderà a misure socialmente responsabili come indennità di buonuscita, pensionamenti graduali e pensionamenti regolari.