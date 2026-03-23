Poste Italiane punta Telecom: così la cabina telefonica "ritornerebbe" nella casella postale

Mentre Telecom Italia proseguiva nella perdita progressiva di valore e nell'accumulo delle passività Poste Italiane faceva qualcosa di segno opposto: si reinventava. E lo faceva senza enfasi, semplicemente (si fa per dire) riorganizzando i processi interni, diversificando i servizi, e capendo prima degli altri che il valore del futuro stava nella rete fisica, non nei cavi, ma nelle persone e negli uffici.



Negli anni Novanta, Poste Italiane era sinonimo di inefficienza. Le code agli sportelli erano leggendarie. Le lettere arrivavano in ritardo. I pacchi si perdevano. Era il bersaglio preferito delle barzellette e delle lamentele dei cittadini. Eppure aveva qualcosa che nessuna startup poteva comprare: una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Circa 12.800 uffici postali, distribuiti anche nei comuni più piccoli, nelle valli dimenticate, nelle isole che basta una mareggiata a tenere isolate.



La trasformazione comincia sul serio nei primi anni Duemila. Poste Italiane lancia BancoPosta, che diventa rapidamente uno degli istituti di raccolta più importanti d'Italia. Poi arriva Poste Vita, il ramo assicurativo, che in pochi anni raggiunge volumi impensabili. Poi i pagamenti digitali, la logistica, i servizi digitali per la pubblica amministrazione. Nel 2015, Poste Italiane si quota in Borsa. L'offerta pubblica iniziale è un successo: gli investitori istituzionali si accalcano, il titolo sale. Chi avrebbe scommesso, dieci anni prima, che la società delle code interminabili sarebbe diventata uno dei titoli più solidi di Piazza Affari?



La figura chiave di questa trasformazione è stata quella di Matteo Del Fante, amministratore delegato dal 2017. Sotto la sua guida, Poste Italiane ha accelerato la diversificazione, ha investito nella tecnologia, ha trasformato gli uffici postali in veri e propri hub di servizi non solo finanziari, ma anche sanitari, turistici, di identità digitale. Un ufficio postale oggi può essere il posto dove rinnovare il passaporto, ritirare un farmaco, accedere allo Spid, spedire un pacco in due ore.