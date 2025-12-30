Roaming, cos'è e com'è cambiato negli anni

"Roam Like at Home", letteralmente "viaggiare come a casa", è la normativa dell'Unione Europea che permette di utilizzare il proprio telefono cellulare nei paesi UE (più più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) senza costi aggiuntivi di roaming. In pratica, quando si viaggia da un paese dell'Ue all'altro, le chiamate e gli Sms vengono tariffati come se si fosse in Italia. Per quanto riguarda Internet, si ha invece diritto a una quantità consistente di Gb pari, o leggermente inferiore, rispetto la quota nazionale. E il Regno Unito? Dopo la Brexit, l'UK non è più obbligato ad applicare questa norma. Molti operatori hanno reintrodotti i costi di roaming. Svizzera e San Marino non fanno parte dell'accordo.