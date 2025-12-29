Logo Tgcom24
Roaming, da gennaio il cellulare in Europa sarà meno caro

Aumentano i gigabyte e scendono i prezzi come previsto dal roaming "Like at home" della Ue

di Stefania Scordio
29 Dic 2025 - 13:08
01:13 

Ad esempio: se si ha un'offerta da 10 euro al mese (Iva esclusa), si passa da circa 15,4 Gb a 18,2 Gb utilizzabili in Europa

