Iran, così Khamenei è stato ucciso con l'aiuto della Cia e dell'AI

Lo strumento a sorpresa sono state le telecamere che vigilavano sul traffico della capitale iraniana: telecamere – è la rivelazione - hackerate da tempo dall’unità 8200 israeliana. Una spia elettronica era puntata proprio sul luogo dove la sicurezza parcheggiava le vetture blindate. Così, per colpire, è bastato attendere l’inizio della colazione che precedeva una serie di riunioni al vertice. “Conoscevamo Teheran come Gerusalemme” ha riferito uno 007 israeliano.