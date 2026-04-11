Polymarket, come funziona la piattaforma dove si scommette anche sulla guerra

Quasi due mesi più tardi, la piattaforma è rientrata nel dibattito internazionale con la guerra in Iran. Poco prima dell'annuncio di Trump, alcuni account avevano scommesso sul cessate il fuoco tra Washington e Teheran entro i primi giorni di aprile, con guadagni stimati in centinaia di migliaia di dollari. Viste le peculiarità di Polymarket e considerando che l'identità dello scommettitore è ignota, in molti sospettano che sulla piattaforma si verifichino attività di insider trading, ovvero l'arricchimento derivante dallo sfruttamento di informazioni privilegiate ottenute in virtù della propria posizione professionale, una pratica che costituisce reato finanziario sia in Italia sia negli Usa. È importante specificare subito che Polymarket non è autorizzata in Italia e l’accesso è soggetto a restrizioni geografiche.