Usa, oltre 30 arresti per scommesse illegali su gare Nba: sistema gestito dalla mafia

Le autorità Usa hanno arrestato oltre 30 persone nel quadro delle indagini relative a due atti di incriminazione per frode relativi al gioco d'azzardo illegale e a uno schema di scommesse truccate sulle partite di basket Nba. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore dell'Fbi, Kash Patel. Tra le persone coinvolte spiccano nomi di alto profilo nel mondo del basket americano: tra questi la guardia dei Miami Heat, Terry Rozie, e l'allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. L'operazione, ha spiegato il procuratore Joseph Nocella Jr, avrebbe avuto il sostegno di tre delle cinque famiglie della mafia italoamericana a New York: i Bonanno, i Genovese e i Gambino.