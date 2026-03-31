Social, chi vince regna: così l’algoritmo di X decide cosa vedi in home page

X non decide cosa è vero e falso, piuttosto decide cosa vediamo e cosa no. È l’algoritmo, bellezza. Adesso a dare nuova luce sul meccanismo che “gerarchizza” ciò che vediamo sulla home del social di Elon Musk c’è una nuova ricerca, per metà portata avanti da studiosi italiani. Quel che emerge è una fisionomia “capitalista” della piattaforma: chi è già forte viene più premiato e diventa ancora più forte. Meno chance invece per chi può contare su meno follower. E poi c’è un altro ingranaggio che tende a penalizzare il giornalismo.