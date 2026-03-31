"I carabinieri erano già venuti a luglio a casa nostra perché questi fatti risalgono al 2023 e mio figlio era già indagato", racconta la mamma del giovane che prosegue: "Stamani invece sono piombati alle 6 con i cani molecolari per cercare l'esplosivo, non c'era niente. È tutto sul cellulare che già avevano sequestrato". Quando i militari dell'Arma sono entrati nell'appartamento di mamma e figlio il ragazzo, afferma la donna, "ha trattenuto le lacrime, come me. È rimasto in camera durante la perquisizione. Già in estate mi aveva detto: "mamma vedrai che mi arrestano". Ed è successo".