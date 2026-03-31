Come arginare il rampage? Arginare il fenomeno non significa solo intervenire dopo, ma soprattutto ridurre i fattori che ne favoriscono la diffusione. I dati sul contagio suggeriscono che la prima leva è la gestione della visibilità: evitare la spettacolarizzazione degli autori, limitare la circolazione di video e manifesti, spostare l’attenzione sulle vittime e sul contesto. Allo stesso tempo, serve un lavoro più profondo sul piano educativo e sociale: rafforzare la capacità di riconoscere segnali di isolamento e radicalizzazione nei più giovani, sviluppare alfabetizzazione digitale e consapevolezza dei linguaggi online, costruire spazi di ascolto reali nelle scuole. Anche le piattaforme hanno un ruolo decisivo, attraverso il monitoraggio e la rimozione rapida di contenuti che incitano o glorificano la violenza. Non esiste una soluzione unica, ma un insieme di interventi coordinati: perché se il rampage si diffonde come modello, è sul terreno culturale e comunicativo che deve essere contrastato.