Chi è Giorgia Soleri - E' un’attivista, scrittrice e influencer italiana, diventata una delle voci più riconoscibili nel dibattito pubblico su diritti, salute e body positivity. Negli ultimi anni ha scelto di esporsi anche su un piano personale, raccontando apertamente la sua convivenza con patologie croniche come la endometriosi e la vulvodinia. Attraverso i social e interventi pubblici, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica su condizioni spesso sottovalutate o poco conosciute, denunciando ritardi diagnostici, stigma e difficoltà di accesso alle cure, e trasformando la propria esperienza in uno strumento di consapevolezza collettiva.