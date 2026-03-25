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Gli insulti all'influencer, da sempre in prima linea per informare sulla sua malattia, rivelano una cultura che giudica, misura e punisce ciò che esce dagli standard. Nonostante tutto
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Ancora una volta i social network si trasformano in un’arena di giudizi impietosi sul corpo altrui. Stavolta al centro delle polemiche c’è Giorgia Soleri, finita nel mirino degli hater per alcuni commenti rivolti alla sua pancia in foto e video condivisi online. Un attacco che ha suscitato indignazione, ma anche acceso un dibattito più ampio sul fenomeno del body shaming. La reazione dell’attivista non si è fatta attendere. Ha risposto pubblicamente agli insulti, denunciando l’ennesima dimostrazione di quanto sia ancora radicata una cultura che pretende di imporre standard estetici irrealistici, soprattutto alle donne. “I corpi cambiano, vivono, esistono”, ha ribadito, sottolineando come ogni fisicità meriti rispetto, indipendentemente dai canoni dominanti.Ma perché il corpo che esce "dagli standard" deve essere sempre oggetto di critiche?
Il body shaming - Il caso evidenzia una dinamica ormai ricorrente: l’esposizione pubblica sui social comporta una costante valutazione del corpo, spesso accompagnata da commenti offensivi o discriminatori. Il body shaming, infatti, non si limita a una semplice critica estetica, ma diventa una forma di violenza verbale che può avere conseguenze psicologiche profonde. Secondo diversi studi, l’esposizione continua a contenuti giudicanti può contribuire a sviluppare insicurezze, disturbi alimentari e una percezione distorta di sé. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e i movimenti per la body positivity, il problema resta diffuso, alimentato anche dall’anonimato e dalla velocità con cui i contenuti circolano online.
Un messaggio rivolto a tutti - La presa di posizione di Soleri si inserisce proprio in questo contesto: usare la visibilità per ribaltare la narrazione dominante e promuovere un’idea più inclusiva e reale del corpo umano. Il suo intervento ha raccolto il sostegno di molti utenti, ma ha anche evidenziato quanto il cambiamento culturale sia ancora in corso. Il tema del body shaming, dunque, non riguarda solo le celebrità, ma coinvolge quotidianamente milioni di persone. E se i social rappresentano il luogo in cui il fenomeno si manifesta con maggiore evidenza, possono anche diventare uno spazio di resistenza e consapevolezza, dove ridefinire il concetto stesso di bellezza.
Chi è Giorgia Soleri - E' un’attivista, scrittrice e influencer italiana, diventata una delle voci più riconoscibili nel dibattito pubblico su diritti, salute e body positivity. Negli ultimi anni ha scelto di esporsi anche su un piano personale, raccontando apertamente la sua convivenza con patologie croniche come la endometriosi e la vulvodinia. Attraverso i social e interventi pubblici, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica su condizioni spesso sottovalutate o poco conosciute, denunciando ritardi diagnostici, stigma e difficoltà di accesso alle cure, e trasformando la propria esperienza in uno strumento di consapevolezza collettiva.
Cosa sono l'endometriosi e la vulvodinia - L’endometriosi è una patologia cronica in cui un tessuto simile a quello che riveste l’utero cresce al di fuori di esso, provocando infiammazione, dolore pelvico anche intenso e, in alcuni casi, difficoltà nella fertilità. Può manifestarsi con sintomi diversi e spesso viene diagnosticata in ritardo, anche a causa della tendenza a normalizzare il dolore mestruale. La vulvodinia, invece, è una sindrome caratterizzata da dolore persistente nella zona vulvare, descritto come bruciore, irritazione o fastidio continuo, in assenza di cause visibili evidenti. Anche in questo caso, si tratta di una condizione ancora poco conosciuta e talvolta sottovalutata, che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita fisica, emotiva e relazionale di chi ne soffre.