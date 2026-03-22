Nel suo racconto emerge anche una riflessione più profonda sul giudizio sociale. Essere una donna, anche quando si è malate, sembra implicare l'obbligo di aderire a standard estetici rigidi, quasi irraggiungibili. Soleri denuncia questa pressione, definendola una trappola sociale: quella che impone di apparire sempre al meglio, anche a costo di ignorare il proprio dolore. La sua richiesta è chiara e potente: non essere considerata bella, ma essere ascoltata, creduta e curata. E, soprattutto, ottenere maggiore attenzione da parte del sistema sanitario e delle istituzioni. "Non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata, creduta, curata. Voglio essere vista dal sistema sanitario e tutelata dalle istituzioni. Voglio più formazione, azione, sensibilizzazione. Voglio più ricerca, voglio una cura" si è sfogata l'attivista.