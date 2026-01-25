Brasile, la fibromialgia riconosciuta come disabilità: in vigore la "legge Lady Gaga"

Lady Gaga, Lady Gaga negli anni è diventata uno dei volti più noti a livello globale per parlare apertamente della fibromialgia. La cantante ha raccontato in diverse interviste e nel documentario "Gaga: Five Foot Two" come la sindrome abbia influenzato la sua carriera e la vita quotidiana, mostrando episodi di dolore intenso, affaticamento cronico e difficoltà nel gestire gli impegni professionali. Il documentario ha avuto un forte impatto mediatico, portando per la prima volta al grande pubblico la realtà di una malattia spesso invisibile e mal compresa, contribuendo a far conoscere chi in silenzio combatte con disturbi cronici di questo tipo. Il suo impegno e la visibilità offerta dai media hanno reso simbolico il collegamento tra il suo nome e la nuova legge brasiliana.