Fibromialgia, ne soffrono oltre un milione di italiani

Dal punto di vista terapeutico, esistono tuttavia strategie per modulare il processo neuroinfiammatorio e controllare il dolore cronico. "In Italia, abbiamo grande esperienza con l'uso della molecola palmitoiletanolamide ultra-micronizzata, che permette l'ingresso nel sistema nervoso centrale. Questa molecola è supportata da studi preclinici e clinici su diverse forme di dolore cronico. In particolare, è stata studiata in combinazione con farmaci standard, dimostrando un vantaggio clinico sia nella riduzione del dolore sia nel miglioramento degli score clinici utilizzati per la fibromialgia. Naturalmente l'esercizio fisico e il supporto psicologico restano però elementi fondamentali nella gestione di questa complessa sindrome", conclude Coluzzi.