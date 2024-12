Sanità, dal 30 dicembre in vigore le nuove cure gratuite del Servizio sanitario nazionale

Soddisfatta Cittadinanzattiva, con il Coordinamento delle associazioni dei malati cronici e rari: "Il traguardo del 30 dicembre è importantissimo. Si sbloccano così - ha affermato la segretaria Anna Lisa Mandorino - una serie di diritti rimasti finora sospesi per i cittadini di tutto il Paese. Restano però fuori altre prestazioni, anche importanti, ad esempio per l'endometriosi, la fibromialgia, alcune prestazioni dietistiche ambulatoriali che sono un supporto per la gestione di patologie croniche come diabete, e in generale molte prestazioni innovative che sono intervenute dopo il 2017". Per questo, avverte, "ora è prioritario garantire una revisione costante dei Lea, nonché un aggiornamento dello stesso Decreto Tariffe, con cadenza biennale. Altrettanto fondamentale sarà rafforzare il monitoraggio dei Lea, al fine di migliorare la sua capacità di fotografare quanto i servizi sanitari nazionale e regionali siano in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini".