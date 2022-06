Giorgia Soleri di nuovo in ospedale: "Pazzo sabato sera, ma ora sto già meglio..."

Così, nelle sue storie su Instagram, Giorgia Soleri ha informato i suoi oltre 600mila follower di aver trascorso il sabato sera in ospedale. L'influencer e scrittrice, fidanzata di Damiano dei Maneskin , non ha aggiunto altro sulle sue condizioni di salute, ma in alcune storie successive ha voluto rassicurare tutti condividendo lo scatto del suo gatto e scrivendo: "In ripresa con Melnzegolas sulle gambe che si prende cura di me...".



In uno scatto successivo la Soleri ha anche postato la locandina di un incontro di presentazione del suo libro di poesie "La Signorina Nessuno" per domenica 26 scrivendo: "Don't worry, io mi sono ripresa quindi ci vediamo alle 18...".



Affetta da vulvodinia e operata di recente di endometriosi Giorgia non ha mai nascosto di avere avuto spesso problemi legati a queste patologie, dolorose e il più delle volte difficilmente diagnosticabili.

E a tale proposito l'influencer si è fatta portavoce di queste malattie, di cui ha parlato in più occasioni pubblicamente al fine di sensibilizzare tutti sul tema.

Solo un mese fa circa,

insieme al fidanzato Damiano

, era scesa in piazza, davanti a Montecitorio, per un flash mob per il riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del pudendo, proposta depositata poi alla Camera e al Senato.

La prima volta "che ho parlato in terapia del mio dolore è stato solo quando ho avuto finalmente una diagnosi", aveva spiegato la Soleri: "Non avere una diagnosi non permette di dare un nome al proprio dolore. Ho iniziato a soffrire a 16 anni e mi ci sono voluti otto anni per avere un nome per quel dolore: quello che oggi mi auguro è che le prossime Giorgia adolescenti non debbano aspettare così tanto senza una terapia", ha concluso.