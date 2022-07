Giorgia Soleri: "Ero depressa e non lo sapevo. Ho tentato il suicidio... mi ha salvato mia madre"

“Ero depressa ma non lo sapevo, come capita a tante persone.

Anche la depressione ha i suoi segnali ma possono essere diversi da persona a persona. Io stavo sempre a letto, quello che mi avrebbe potuto stimolare non lo faceva più. Poi ho provato a togliermi la vita...". Giorgia Soleri, 26 anni , si racconta a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale del Corriere della Sera, parlando della sua infanzia "difficile", della psicoterapia, della sua malattia, la vulvodinia, ma anche dei suoi progetti per il futuro. Ma di come e quando abbia incontrato Damiano dei Maneskin, suo attuale compagno, dice: "Non lo sa nessuno e non lo dirò. Lo spazio privato per me ha ancora un valore".