Giorgia Soleri in ospedale dopo un incidente domestico: il racconto ironico sui social

Dopo giorni di silenzio, Giorgia è tornata a raccontare cosa fosse successo realmente. Con il suo stile diretto e autoironico, ha spiegato di essersi ferita mentre tagliava una zucca: un "incontro ravvicinato con un coltello da cucina" che ha avuto la meglio, costringendola a ricorrere alle cure mediche. Dopo un lungo giro tra farmacie e guardia medica, l'influencer ha dovuto arrendersi all'evidenza e recarsi in ospedale, dove è stata medicata.